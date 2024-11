Prende i voti perpetui all’Hospice Oblate: cerimonia con operatori, famiglie e pazienti

In un clima di raccoglimento e profonda spiritualità gli operatori dell’Hospice Oblate hanno assistito alla consacrazione di una ospite a Laica Missionaria della Carità. In ricovero presso la struttura delle Cure palliative della Asl Toscana centro, la paziente nei giorni scorsi ha preso i voti perpetui, con professione solenne, di castità, povertà, obbedienza e servizio gratuito secondo lo Statuto e Modo di vita dei Laici Missionari della Carità. Già professati i voti che rinnovati ogni anno sostengono la vocazione, l’ospite attendeva da qualche anno di poter prendere quelli perpetui. La cerimonia, solitamente celebrata in un ambiente religioso, è stata realizzata tra le mura dell’Hospice, trasformando per un giorno il luogo di cura in uno spazio di preghiera e comunione. Il momento ha unito pazienti, personale e famiglie in una celebrazione unica, rivelando quanto il servizio e la vocazione possano fondersi armoniosamente.

“La cerimonia dei voti perpetui della paziente rappresenta un simbolo di speranza, fede e dedizione che resterà scolpito nella memoria di tutti coloro che vi hanno partecipato - sottolinea Paola Poggiali, infermiere Coordinatore dell’Hospice - Un evento che ha donato a ognuno una prospettiva nuova sulla cura, intesa non solo come assistenza sanitaria, ma anche come gesto di amore che trascende i confini del dolore. L'Hospice Oblate continua a essere non solo un luogo di cura, ma anche un punto di riferimento per lo spirito, un segno di come la fede e il servizio possano fondersi per portare conforto e sollievo anche nelle circostanze più difficili”.

Tale è stato il coinvolgimento emotivo del personale che la famiglia della paziente per il 1° novembre ha scritto una lettera agli operatori dell’Hospice: “A voi che siete vicini alla sofferenza delle persone e dei loro familiari, con una partecipazione attiva che è compassione nella vostra preziosa professionalità. A voi che, così operando, rendete la vostra professionalità più ricca e piena, raggiungendo i primi posti di coloro che possono essere “santi” già in vita, Buona festa di Tutti i Santi”.

Fonte: Azienda USL Toscana centro - Ufficio Stampa

Notizie correlate