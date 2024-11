Convegno sulle funzioni genitoriali a Sovigliana

“Dialoghi Multiprofessionali: Le Funzioni Genitoriali, Riconoscerle per Sostenerle” è il titolo del convegno che si svolge oggi 8 novembre (inizio ore 9,30) al Polo Formativo di Sovigliana (Empoli). Promosso ed organizzato dalla struttura complessa di Ostetricia Professionale della AUSL Tc, diretta dalla dottoressa Arianna Maggiali, vede la partecipazione dei professionisti oltre che dell’Azienda Usl Toscana centro anche delle Aziende Sanitarie Nord-ovest e Sud-est che, a vario titolo, ruotano intorno alla famiglia, oltre a quella dell’Associazionismo e il contributo di direttori, ricercatori e professori provenienti da aziende sanitarie e universitarie di altre realtà regionali.

A partire dalla constatazione dell’ampia pluralità di famiglie che si presenta oggi ai servizi, l’obiettivo del convegno è approfondire evidenze scientifiche e nuove prospettive su un tema sempre più importante nell’approccio assistenziale.

Ad aprire l’importante giornata sarà il direttore generale dell’Azienda Usl Tc, Valerio Mari, che ha dichiarato:”le nostre azioni e i nostri servizi sempre di più devono essere orientati nel sostenere e nell’aiutare i genitori a sviluppare e a rafforzare le loro competenze genitoriali anche, e soprattutto, nell’interesse e nella tutela dei minori”. Seguiranno gli interventi del direttore sanitario, Simona Dei, e del direttore del dipartimento assistenza infermieristica e ostetrica Paolo Zoppi.

“Nell’organizzare questa giornata – ha aggiunto Maggiali - ho valutato quanto il tema delle funzioni genitoriali sia trasversale alle attività di tutti i professionisti che ruotano intorno alla famiglia e caratterizzante l’approccio assistenziale dell’intera équipe. Dunque vorrei che il convegno, grazie al contributo di relatori di alto livello, fornisse a tutti gli operatori competenze per riconoscere le Funzioni Genitoriali nelle persone assistite e sostenerle nella loro specificità.”

Parlare di genitorialità, sostegno alla genitorialità ed educazione alla genitorialità significa conoscere innanzitutto cosa si intenda con questo termine. La definizione comune di genitorialità, quella riconosciuta universalmente da psicologi e terapeuti è che si tratti di una fase di sviluppo dell’adulto in cui si genera la capacità di creare, proteggere, nutrire, amare, rispettare e provare piacere per un essere altro da sé, che non è necessariamente un bambino da generare e crescere.

Tutte le professioni che ruotano intorno alla famiglia sono chiamate, in propria misura, al sostegno e alla facilitazione dell’espressione della peculiare genitorialità. Pertanto partire dal punto di vista dalle evidenze scientifiche si apre la porta al riconoscimento di questa funzione, agita e personalizzata da ogni “genitore”, e porta nella pratica reale al sostegno e alla facilitazione della relazione che si istaura fra chi veste questo ruolo (genitore) e chi riceve le cure ed attenzioni (figli).

I “Dialoghi Multiprofessionali” diventeranno un incontro annuale e la conclusione della giornata vedrà l’identificazione e il lancio dell’argomento per il prossimo anno.

Al convegno sono previste le relazioni, i contributi, le esperienze di numerosi professionisti oltre a quello della dottoressa Maggiali, in particolare di Alessandra Simonelli (Università di Padova): Prospettive cliniche di ricerca sulla funzione genitoriale; Chiara Sacchi (Università di Padova): Salute materna e infantile nella transizione alla genitorialità; Nicola Carone (Università Tor Vergata): La funzione genitoriale e i suoi contesti; Rosa Barone, Direttrice SOS Servizio Sociale Territoriale Azienda USL Toscana centro, Barbara Santoni, Dirigente Psicologa SOC Professionale di Psicologia Azienda USL Toscana centro Elia Carbone, IFC Percorsi Neonatale e Pediatrico – SOC Ostetricia Professionale - Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica - Azienda USL Toscana centro Anna Ajello, Funzionario programmazione Struttura: Assistenza sanitaria territoriale - Stella Cutini, Coordinatrice Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Rosa Maranto, Direttrice UOC Attività Consultoriali Ausl Toscana Nord ovest Chiara Voltolini, Responsabile Rete Consultoriale Zona Distretto Alta Valdelsa AUSL Toscana sudest Alessandra Mori, Responsabile Ostetrico attività consultoriali Zona distretto aretina Patrizia Fistesmaire, Direttrice UOC Psicologia Ospedale Territorio Ausl Toscana Nord ovest.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

