Due appuntamenti imperdibili per i più piccoli a Barberino Outlet: si inizia con il Kids Drive-in

A Barberino Outlet due appuntamenti imperdibili per i più piccoli e per le famiglie che si svolgeranno all’interno dello spazio eventi, un’area coperta e riscaldata di oltre 400 mq. Il Centro toscano si conferma come la destinazione perfetta per trascorrere le giornate di riposo e di vacanza con gli amici e i propri cari.

Sabato 9 e domenica 10 novembre arriva il “KID’S DRIVE-IN”, un format ideato dall’Associazione MarbreBlond per coinvolgere bambine e bambini in una fantastica esperienza ludico-creativa.

Al “KID’S DRIVE-IN” i partecipanti riceveranno lo special kit per assemblare la propria automobilina di cartone e, dopo essere saliti a bordo, assisteranno alla proiezione di Wonder Park, film d’animazione in cui la protagonista June è immersa in un grande parco divertimenti con giostre e giocattoli animati.

Proprio come al drive-in la piccola auto è anche il posto per godersi in modo coinvolgente e originale una gustosa merenda offerta dall’Outlet. (Orario di inizio ritiro kit ore 15.00 e Proiezione alle ore 16.30, partecipazione gratuita con iscrizione a questo link https://www.barberinooutlet.com/news/tutti-a-bordo-con-il-kids-drive-in-lo-spettacolo-e-assicurato/.

Tutti i piccoli che assisteranno alla proiezione potranno portare un loro giocattolo (usato ma in buono stato) per regalare un sorriso ad altri bambini. I giochi raccolti saranno donati dall’Outlet alle Caritas Parrocchiali del Vicariato del Mugello. L’iniziativa nasce anche per sensibilizzare, sin dalla piccola età, sull’importanza della condivisione e del dono, valori fondamentali per una società che si apre agli altri. La partecipazione è gratuita e i posti sono disponibili fino ad esaurimento.

Nella settimana successiva, sabato 16 novembre, ancora una festa pazzesca con il “LUCILLA PARTY”, uno show totalmente nuovo in esclusiva per la Toscana con Lucilla la Fatina del Sole.

Lucilla che con le sue canzoni sul web ha conquistato bambini e genitori atterra dal sole a Barberino Outletcon la sua magica astronave, un intero mondo di creatività, con laboratori di disegno, canti, gadget e baby dance. Sul disco volante anche tutto il suo team, Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, per intrattenere il pubblico con allegria, giochi e balli travolgenti.

Incontrare Lucilla e fare delle foto con lei è sicuramente un sogno che diventa realtà in un pomeriggio magico con tantissime sorprese e attrazioni da non perdere.

