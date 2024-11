Empoli, incontri sulla fibromialgia e dolore cronico

Continuano per l’Associazione ODV Algea fibromialgia e dolore cronico le iniziative per l’anno 2024. Il prossimo sabato 09 novembre dalle ore 09.30 alle ore 12.30 si terrà presso la sala Soci Coop del Centro *Centro Empoli – Via Raffaello Sanzio, 199 Empoli, il quarto incontro dei quattro programmati per tutto il 2024, sulla fibromialgia e dolore cronico.

Per questioni organizzative il terzo incontro non è stato effettuato ma verrà recuperato nei primi mesi del 2025. Continuiamo secondo le date assegnate con il quarto incontro, tutti gli incontri affrontano le diverse tematiche e problematiche correlate alla sindrome fibromialgica e al dolore cronico rendendo difficile la vita quotidiana del malato.

Relatori: Dott.ssa Maria Luisa Borgioli, Dott.ssa Francesca Doretti.

Fonte: Ufficio Stampa

