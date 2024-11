Fondo affitti 2024, Empolese Valdesa: pubblicata graduatoria definitiva

Da oggi, venerdi 8 novembre 2024, sul sito dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa è pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione Fondo Affitti anno 2024. Resterà pubblicata sul sito web dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per 15 giorni. (www.empolese-valdelsa.it)

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Sportello Sociale del Comune di residenza.

Per poter beneficiare del contributo coloro che risultano presenti nella graduatoria definitiva degli ammessi devono presentare all’ufficio sportello sociale/casa del proprio Comune di residenza, entro e non oltre il 15 febbraio 2025, copia delle ricevute di pagamento o una dichiarazione rilasciata dal locatore per il canone di locazione riscosso nell’anno 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate