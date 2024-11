Incidente tra Empoli e San Miniato, Fi-Pi-Li nel caos

Si registrano code e chiusure in superstrada dopo un incidente. Alle prime ore dell'8 novembre si è verificato un sinistro tra le uscite di Empoli Ovest e di San Miniato in direzione mare. Per ora non è chiara la dinamica ma, a quanto trapela, non ci sarebbero gravi conseguenze.

Quel che è certo è che l'incidente ha causato code su code ed è stata pure chiusa una fetta di Fi-Pi-Li, quella tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, l'uscita dalla superstrada è rimasta obbligatoria fino a circa le 8.30.

Adesso il tratto è stato riaperto ma si registrano comunque alcuni chilometri di coda tra l'Empolese e il Cuoio. Il traffico è congestionato anche sulla viabilità alternativa.

