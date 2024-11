A Montopoli apericena solidale per la Valdicecina

Un apericena per sostenere i territori della Valdicecina colpiti dall'alluvione delle scorse settimane. Il Comune di Montopoli organizza per domenica 17 novembre un momento di solidarietà a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite dall’emergenza, alla serata sarà presente anche il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma. L'appuntamento, dal titolo Montopoli per Montecatini Val di Cecina, è per domenica 17 novembre alle 19.30 al Circolo Arci Torregiulia di Montopoli.

«Di fronte a emergenze come quelle che hanno colpito nelle scorse settimane la parte più a sud della provincia di Pisa e Montecatini Valdicecina nello specifico – spiega la sindaca di Montopoli Linda Vanni – ci sentiamo tutti inermi. Sappiamo la difficoltà di vivere in territori fragili dove le difficili condizioni meteo possono davvero causare l'isolamento di un'intera area. Dobbiamo fare i conti con il pericolo costante delle frane e il monitoraggio degli argini in un momento storico in cui i fenomeni atmosferici sono sempre più estremi. Per questo abbiamo deciso di fare qualcosa, offrire la nostra mano a Montecatini, convinti che soltanto insieme, collaborando tra Comuni, si possano affrontare le difficoltà. Invitiamo i cittadini e le cittadine di Montopoli a partecipare, in simbolo di vicinanza ai territori colpiti».

Per prenotare è possibile scrivere a: staffsindaco@comune.montopoli.pi.it oppure telefonare a 338-3670785 (Giuseppe). Si ricorda inoltre che è sempre possibile donare al conto corrente che è stato aperto dal Comune di Montecatini Val di Cecina (Intestatario: Comune di Montecatini Val di Cecina – Servizio Tesoreria. IBAN: IT62 N 07601 14000 00000 0131565. Causale: “Donazione emergenza alluvione”).

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate