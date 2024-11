Pisa, giovane tunisino arrestato per spaccio

I carabinieri della stazione di Pisa hanno arrestato un giovane spacciatore tunisino di 20 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, colto in flagrante mentre cedeva droga in Piazza Santa Caterina. L'operazione è avvenuta ieri alle 15:30, quando i militari, notando il comportamento sospetto del giovane, sono intervenuti prontamente. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 31 grammi di hashish, 10 euro in contanti, probabilmente provenienti dallo spaccio, e un cellulare.

L'arresto si inserisce in un piano di contrasto allo spaccio nelle aree centrali frequentate dai giovani, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni. Su ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, l'arresto è stato convalidato e al giovane è stata imposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.

