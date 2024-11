Pontorme, un parco e oltre 60 appartamenti nell'area dell'ex fabbrica di fiammiferi

Dove c'era una fabbrica di fiammiferi adesso sorgeranno condomini residenziali e non solo. Lungo via Pontorme, alla periferia del centro di Empoli, è iniziato l'iter per dare una nuova vita all'area della storica fabbrica Rosselli, rimasta a Pontorme fino agli inizi del secolo. Sono partiti i lavori da parte della San Michele Srl che si occuperà di un'area di 11mila metri quadri.

5.500 saranno dedicati a condomini residenziali per 60 alloggi da classe energetica A+++ su 5 palazzi, mentre 583 mq sono destinati a superficie direzionale. Troveranno spazio anche 2mila mq di parco pubblico con attrezzature e giochi per bambini affacciato sull'Orme, che rimarrà nelle mani del Comune, 28 posti auto e 50 per bici e moto in un parcheggio da mille mq. Inoltre sarà adeguato a norma il sistema fognario nella zona tra via Giro delle Mura e via di Pontorme.

Oltre ai nuovi alloggi si registra la riqualificazione di un edificio già presente che si affaccia su via Pontorme e dove sorgeranno altri sei appartamenti. I nuovi edifici saranno cinque: tre con architettura più moderna e posizionati 'a pettine', e due più classici, per rimanere in armonia con le costruzioni di via Giro delle Mura.

La demolizione e la bonifica dell'area era stata avviata nell'estate del 2023, per mano della Ciemme Servizi. Adesso l'incarico è passato in mano alla San Michele Srl che sta portando avanti il progetto.

"Questo intervento ha un valore per tutta la città perché in un'area già edificata si effettua un recupero virtuoso per spazi pubblici e abitazioni - ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi -. Le opere di urbanizzazione a fianco degli edifici sono a sostegno dei bisogni del centro storico di Pontorme, ossia posti auto e spazi verdi per la cittadinanza. Empoli sta facendo uno sforzo importante per il recupero e la ricucitura delle aree ex industriali. Questa, assieme alla ex Vitrum, è una delle tappe ed è un tassello importante per la restituzione alla città".

Notizie correlate