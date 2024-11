Premiere documentario "This is our Resistance" di Francesco Corsi sui Palestinesi in Libano

La serata si svolgerà il prossimo 30 novembre alle 17.45 presso la sede di Prima Materia a S. Quirico, Montespertoli e porta il titolo "Uniti nella Musica e nella Resistenza. Palestina, Libano, Ucraina e Italia. Testimonianze e documenti dal progetto Music & Resilience".

Sarà presentato in prima visione il documentario "This is Our Resistance. In Music we are One" di Francesco Corsi che testimonia le attività del progetto Music & Resilience in Libano nell'estate 2024. Ci saranno ospiti dal Libano di nazionalità libanese e palestinese che daranno la loro testimonianza sulla situazione attuale nel Paese dei Cedri:

Ahmad El Kheir - coordinatore progetto M&R in Libano

- coordinatore progetto M&R in Libano Mohamed Orabi - psicologo e musicoterapista palestinese rifugiato in Libano

- psicologo e musicoterapista palestinese rifugiato in Libano Jana Alyussif - studentessa palestinese di Sidone rifugiata in Libano

Saranno presenti staff e volontari di ritorno dall'ultima missione in Libano ed i volontari che hanno preso parte alle prime due missioni del progetto Music & Resilience in Ucraina.

La serata sarà accompagnata dalla presentazione del progetto discografico Min 3youni di Samuele Strufaldi e da interventi musicali dal vivo a cura dell'Ensemble Orientale di Prima Materia.

La sinossi

Il documentario racconta, attraverso le voci delle persone coinvolte, il summer camp che si è tenuto ad agosto 2024 nel nord del Libano, nel

distretto di Tripoli. Mentre al sud si intensificano gli scontri e la situazione peggiora di giorno in giorno, un gruppo costituito da una cinquantina di musicisti palestinesi e una decina di musicisti italiani organizza un campo estivo musicale e si prepara ad un concerto.

Attraverso le immagini delle prove orchestrali, di sezioni e le interviste ai musicisti, ci si affaccia all’interno del progetto Music and Resilience

trattando temi quali il ruolo della musica in contesti di deprivazione e marginalizzazione, l’identità e la resistenza, il legame tra musica e

benessere.

Music and Resilience è una partnership l’Associazione di Promozione Sociale Prima Materia (Firenze) in collaborazione con il partner palestinese-libanese NISCVT - National Institution of Social Care and Vocational Training (in arabo Beit Atfal Assumoud). Dal 2012 supporta

un programma musicale nei campi profughi palestinesi in Libano e organizza ogni anno un Summer Camp con musicisti professionisti e non.

Fonte: Ufficio Stampa

