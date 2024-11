Torna il derby dell'Empolese Valdelsa: Abc e Use di nuovo in sfida

Ci risiamo, torna il derby che divide ormai da tantissimi anni le due società che più di tutte hanno contributo a diffondere il basket nella nostra zona. Domenica alle 18 al Pala Betti di Castelfiorentino scendono in campo i locali dell’Abc e l’Use Computer Gross (arbitri Sposito di Livorno e Nocchi di Vico Pisano) per una partita che non è mai come tutte le altre e nella quale entrano in gioco mille fattori. Lo sa benissimo proprio la squadra di Luca Valentino che nel passato campionato perse in Valdelsa una partita che, classifica alla mano, la vedeva largamente favorita. È anche per questo che la prima cosa da fare è non guardare la classifica perché i ragazzi dell’ex Samuele Manetti hanno mille risorse, specie in queste sfide.

"Domenica affrontiamo una Castelfiorentino che ha giocato finora partite di grande carattere ed orgoglio – spiega coach Valentino - e che molte volte si è vista sfumare la vittoria proprio negli ultimi minuti dopo aver condotto anche la gara. L’Abc ha un roster dove spiccano Gutierrez, Corbinelli e Ciano che ho avuto modo di allenare a Livorno e che ritrovo molto volentieri. Sono giocatori che mixano grande qualità di uno contro uno e tiro da tre punti, elementi capaci di accendersi in più fasi della gara supportati da Falaschi che sta facendo cifre importanti soprattutto nelle ultime giornate".

"È per questo – prosegue – che dovremo partire da una difesa subito consistente non concedendo contropiedi e secondi tiri. Allo stesso tempo sarà importante avere un attacco equilibrato soprattutto contro la zona, spesso usata dai nostri avversari. L’obiettivo è trovare altri due punti in trasferta". Per la partita non è prevista alcuna diretta streaming, la cosa migliore è andare a Castello a vederla. Anche perché, pure fuori dal campo, è sempre un bello spettacolo.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

