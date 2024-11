Unione Valdera, ecco il bando per il contributo affitti

Una sinergia ed una comunione d’intenti che permetterà a tanti cittadini di avere un aiuto molto concreto per far fronte alle spese del canone di affitto della propria abitazione.

La Giunta dell'Unione Valdera ha approvato il bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2024 per tutti i residenti nei Comuni dell'Unione Valdera

Le domande potranno essere presentate fino al 24 Novembre 2024 (termine perentorio) solamente in modalità telematica cliccando sul link “bando affitto” presente nella home page del sito dell’Unione Valdera utilizzando:

1) Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei servizi, abilitata (TS-CNS). Occorre, in questo caso, essere dotati di lettore di smart card. L’abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta presso gli appositi sportelli USL, le farmacie convenzionate.

2) SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

3) CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Tutti i requisiti per l'ammissione sono indicati nel Bando pubblicato sul sito internet dell'Unione Valdera.

Comunque le fasce ISE per poter accedere al contributo sono:

- per la FASCIA A valore ISE uguale o inferiore a € 15.984,02 annui con incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 14%;

- per la FASCIA B valore ISE compreso tra € 15.984,02 e € 32.192,74 annui con incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%. Il valore ISEE non deve comunque superare € 16.500,00;

Sempre sul sito dell’Unione è possibile reperire nella notizia relativa anche l’elenco dei punti di assistenza dislocati nei vari Comuni dell'Unione per gli utenti che hanno difficoltà all'utilizzo dei mezzi informatici.

Per il supporto alla compilazione è obbligatoria la prenotazione, ed il giorno dell'appuntamento bisognerà presentarsi muniti (oltre che dello Spid o tessera sanitaria o CIE come sopra riportato) anche della copia del contratto di locazione contenente il numero di registrazione, copia dell'ISEE e codice IBAN.

