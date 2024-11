Vinci, novembre in biblioteca con fumetti e natura: ecco tutte le date

Natura, fumetti e letture. È il mese di novembre che le biblioteche vinciane dedicano ai più piccoli.

Una rassegna di incontri dislocati fra la Biblioteca Civica di Via Fucini nel Capoluogo e quella dei ragazzi a Sovigliana, dove i bambini dalla prima infanzia ai dodici anni potranno ascoltare storie, scoprire il mondo animale e cimentarsi a disegnare il proprio personaggio preferito come un fumetto.

Piccole storie per crescere insieme

Si parte martedì 12 novembre dalle 17.30 nella Biblioteca dei Ragazzi, a Villa Reghini, in Piazza della Pace a Sovigliana, con “Piccole storie per crescere insieme”, ciclo di letture pensato per bambini e bambine fino a tre anni: nella stanza con l’angolo morbido – dedicata proprio a questi incontri – genitori e bebè saranno accolti con letture e un’atmosfera adeguata. Si replica a dicembre, il 10, nello stesso posto e alla stessa ora.

Un viaggio nel mondo del fumetto

Per i più grandi (8-12 anni) c’è “Un viaggio nel mondo del fumetto”: due appuntamenti per imparare a disegnare il corpo umano come un fumetto. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 13 novembre alla Biblioteca dei Ragazzi alle 17, con il programma che prevede laboratori creativi basati su pubblicazioni ad hoc.

Il secondo incontro, mercoledì 11 dicembre sempre alle 17 e sempre a Villa Reghini, sarà dedicato alle tecniche di disegno e colorazione.

Natura e letture

Due date di fine novembre sono quindi dedicate alla natura: sabato 23 (Biblioteca Civica, alle 10.30) “Avventure in letargo”, per capire insieme come funziona il lungo sonno invernale degli animali; mercoledì 27 (Biblioteca dei Ragazzi, alle 17) è la volta delle “Storie del bosco incantato”, con le curiosità del mondo animale tipiche di questa stagione. Entrambi gli incontri sono pensati per bambini fra i 4 e gli 8 anni.

Tutti gli incontri sono organizzati in collaborazione con la cooperativa Promocultura.

La prenotazione è consigliata e per farlo si può chiamare lo 0571933263 o lo 05719022, oppure scrivere a biblioteca@comune.vinci.fi.it o a bdr@comune.vinci.fi.it.

