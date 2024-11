'Violenzissima', Ilaria Bonuccelli presenta il libro a Peccioli

Storie di cronaca, attualità, violenza di genere e autodeterminazione. Saranno questi gli argomenti al centro dell’iniziativa organizzata da Soroptimist International d’Italia Club Valdarno Inferiore. Domenica 10 novembre alle 17.30 al cinema Passerotti di Peccioli la giornalista e attivista Ilaria Bonuccelli presenterà il suo libro “Violenzissima. Le scuse che assolvono i violenti” in dialogo con la giornalista Sarah Esposito. A seguire ci sarà lo spettacolo di flamenco del gruppo di danza Lo que soy, donne girasole. «Esattamente un anno fa — spiega la presidente del Club Soroptimist Valdarno Inferiore Alessandra Neri — qui a Peccioli, in collaborazione con la compagnia dei Carabinieri di San Miniato, abbiamo inaugurato “una stanza tutta per sé”. Un progetto che ha visto la realizzazione proprio all’interno della caserma di Peccioli di uno spazio dedicato all’ascolto protetto delle vittime. Domenica torneremo a Peccioli per parlare di violenza contro le donne, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, informare sugli strumenti di contrasto alla violenza con l’obiettivo di creare una rete di persone che possa riconoscere, denunciare e contrastare la violenza. Ringraziamo il comune di Peccioli per la sensibilità e l’accoglienza, l’autrice che da anni porta avanti delle battaglie importanti sul tema e le ballerine del gruppo di danza che lanciano un messaggio bellissimo di autodeterminazione e libertà, interpretando la danza come costruzione del proprio spazio e affermazione di sé».

Ilaria Bonuccelli, caposervizio de Il Tirreno, è una giornalista di inchiesta e scrittrice. Nel 1996 ha vinto il Premio cronista dell'anno Piero Passetti per la migliore inchiesta giornalistica italiana. Nel 2017 il Premio speciale Franco Giustolisi - targa del Senato - per l'inchiesta speciale sul telemarketing selvaggio. Si dedica da tempo al contrasto della violenza di genere, collaborando con giuriste e docenti dell'università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Le istanze di cui si fa promotrice porteranno a modificare la norma dei braccialetti elettronici anti-stalking e l'entità degli indennizzi alle vittime italiane di reati intenzionali violenti, come lo stupro. Dopo il successo ottenuto col volume Per ammazzarti meglio, con Violenzissima propone interviste e atti di sentenze condizionate dal pregiudizio, ci parla della ricaduta della violenza anche sui soggetti familiari e di vittime che non sono state adeguatamente protette. Attualmente è impegnata nella campagna per la revisione della legge sulla violenza sessuale.

Appuntamento domenica 10 novembre alle 17.30 al cinema Passerotti di Peccioli.

Fonte: Ufficio stampa

