'80 anni libera', ultimo appuntamento alla Casa della Memoria

Cala il sipario sulla rassegna “80 anni libera. Storie e memorie della Liberazione di Empoli'”, organizzata con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione di Aned Empolese Valdelsa, Anpi sezione di Empoli, Arci comitato territoriale Empolese Valdelsa Aps e la biblioteca comunale di Empoli 'Renato Fucini'.

Ultimo appuntamento in calendario mercoledì 13 novembre 2024, alle 21.15, alla Casa della Memoria, in via Livornese, 46, con la mostra 'Mattone su mattone - storie, immagini e racconti dalle Case del Popolo'. Un lavoro di ricerca complesso che ha intrecciato numerose fonti, nato all’interno del progetto di servizio civile universale “Pace, memoria & antifascismo” di Arci Empolese Valdelsa, per raccogliere in un unico “luogo” tante e diverse informazioni acquisite da fonti molteplici e sparse per vari luoghi della Toscana.

Questa ricerca è un punto di inizio per approfondire alcuni aspetti riguardanti la storia del territorio Empolese Valdelsa: la lunga tradizione di solidarietà, attivismo e lotta nata dalle prime organizzazioni dei lavoratori, con l’impegno nella Camera del lavoro e nelle prime Case del Popolo, culle dell’humus per la lotta antifascista.

Presenti alla serata: Alberto Ciampi, presidente dell’associazione culturale Centro Studi Storici della Val di Pesa che racconterà gli ‘Appunti sul libero associazionismo, prima e dopo la dittatura” e Carlo Baccetti dell’Università degli studi di Firenze parlerà delle “Case del Popolo nel territorio Empolese Valdelsa: fare politica senza il partito”.

L’ingresso è libero.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

