Fanno motocross sul Monte Pisano, sanzionati

Questa mattina la squadra del Cantiere forestale "Monte Pisano" in forza al Comune di Calci, nel corso dei propri ordinari controlli in qualità di guardie demaniali, ha individuato e raggiunto due motociclisti, i quali sono stati sanzionati per l'attività di motocross nelle aree proibite. Con l'occasione si ricorda - anche se la cosa è certamente nota a chi trasgredisce, data la presenza di segnaletica ed avvisi - che è fatto assoluto divieto di praticare motocross sulla sentirestica e lungo le piste forestali del Monte Pisano. Si tratta di un divieto volto a tutelare l'ambiente e la fruizione in sicurezza del monte per escursionisti, sportivi e frequentatori occasionali.

"La presente informativa - commenta il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, nel ringraziare gli operai forestali ed anche i carabinieri forestali per la loro attenzione alla problematica - vale come avviso per tutti: il Monte è una risorsa amata da tanti e preziosa. Proprio per questo deve essere tutelato. La nostra amministrazione continuerà a porre la massima attenzione all'applicazione di tali disposizioni di tutela ambientale, per individuare e sanzionare, come in questo caso, i trasgressori, e coglie l'occasione per invitare tutti al rispetto dei divieti".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa

Notizie correlate