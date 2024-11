Continua 'Ora leggiamo noi' a Palazzo Leggenda

Palazzo Leggenda apre le sue porte ad altri appuntamenti del ciclo ‘Ora leggiamo noi’, progetto realizzato con il finanziamento del Centro Per il Libro e la Lettura www.cepell.it.Sono infatti in programma due iniziative che si terranno sabato 16 novembre, la mattina e il pomeriggio.

Entriamo nel dettaglio: alle 10.30, ecco ‘Il viaggio di Bobo e Campi’: lettura in LIS e laboratorio. Cosa succede quando un topo di campagna incontra il caos della città e uno di città la tranquillità della campagna? Sarà Carlo di Biase, educatore e docente LIS, a guidare grandi e piccoli in una lettura animata in LIS de “Il viaggio di Bobo e Campi”, con giochi e attività creative per esprimersi divertendosi.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Mason Perkins Deafness Fund onlus e con il finanziamento del Centro Per il Libro e la Lettura www.cepell.it . Per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. Si consiglia la prenotazione.

Nel pomeriggio, alle 17, sempre con prenotazione, incontro a cura dell’associazione Noi da Grandi: “E se…?”. Joe sta per partecipare alla sua prima festa di compleanno, ma è pieno di dubbi e preoccupazioni. Come andrà a finire? Lo scoprirete insieme attraverso una lettura coinvolgente e un laboratorio creativo. Un’attività divertente per esplorare le emozioni e immaginare nuovi finali, per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.

E poi, giovedì 14 novembre, alle 17, si cambia scenario per un pomeriggio “A tutto Manga! Personaggi in scena!”. In questo incontro i partecipanti disegneranno i protagonisti del fumetto andando a vedere insieme quali sono le proporzioni della figura umana e come alterarle per caratterizzare al meglio i personaggi.

Laboratorio per ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni, ecco i contatti: 0571 757873 sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

LE ALTRE INIZIATIVE A PALAZZO LEGGENDA - Mercoledì 13 novembre, alle 17, Una torre di storie; venerdì 15 novembre, sempre alle 17, ‘Giocare con l’arte. Colori & Forme. Dai vita al tuo Mosaico!’. Sabato 16 novembre, alle 10.30, appuntamento con i Baby m-Assaggi, ‘Danzando sotto la pioggia’.

