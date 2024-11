Omicidio di via de Pinedo, rinviati a giudizio gli imputati

Il Gup ha rinviato a giudizio gli imputati per i fatti di via de Pinedo del 2023. Circa un anno fa, il 29 novembre 2023, in quella via di Firenze, nel quartiere di Novoli, venne trovato senza vita Kiomars Chaikar Safaei, 72 anni, commerciante del Porcellino.

Ora il Gup "ha confermato tutte le imputazioni e tutte le aggravanti a carico dei due imputati - due fratelli, ndr - nel procedimento penale aperto per i fatti di via de Pinedo".

Ai due imputati erano stati contestati il reato di rapina in concorso aggravata - perché commessa in concorso tra loro ed appositamente riuniti, ai danni di Kiomars, reso, nell’occasione, incapace di agire, approfittando delle relazioni di prestazione d’opera con la vittima - e il reato di omicidio in concorso aggravato dalla crudeltà, dalla sussistenza di un progetto esecutivo, dalla premeditazione e dall’esistenza di relazioni d’opera con la vittima.

Il giudice ha trovato corretta e fondata integralmente la descritta qualificazione giuridica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, rigettando dunque la richiesta difensiva ex art. 423 co. 1 bis cpp. Gli imputati sono stati rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise di Firenze per il 9 gennaio 2025, alle ore 9.30.

Il Procuratore dott. Filippo Spiezia ha espresso un "sentito apprezzamento per gli investigatori della Squadra Mobile della Questura Fiorentina e del C.O.S.C. della Polizia Postale per la Toscana per le indagini svolte e, in particolare, per l’impegno e la professionalità dimostrate".

