Empoli Pallanuoto, gran festa per i quaranta anni

Una premiazione con oltre 50 tra atlete e atleti, dirigenti, volontari e fondatori della società Empoli Pallanuoto, che nel 2024 festeggia i suoi 40 anni. È avvenuto questa mattina nella Sala del Consiglio comunale di Empoli alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi e dell'assessora allo Sport e alla Qualità della Vita Laura Mannucci. Per la società erano presenti la presidentessa Valentina Bardi, il vice Simone Menichinelli e il direttore sportivo Sandro Prosperi.

L'Empoli Pallanuoto nasce nel 1984 come Amici Nuoto Empoli Pallanuoto. Nel corso dei decenni ha cambiato nome, diventando Empoli Nuoto, poi Etruria Nuoto e infine prendendo la denominazione attuale. Nel palmares della società sportiva, troviamo anche la promozione in Serie B nel 2015/2016, traguardo più alto finora raggiunto.

L'evento di oggi è stata l'occasione per ricordare figure storiche come i presidenti Renato Bonafede e Dante Prosperi, fino all'attuale dirigenza. Il 26 ottobre scorso si è tenuta una cena conviviale di festeggiamento, oggi è stato il momento dell'onorificenza da parte della città

"Raggiungere quarant'anni di attività - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi - non è solo 'avere una buona idea', è dare continuità allo stare insieme, vivere la piscina, fare comunità, riuscire ad andare avanti trasmettendo la passione verso i propri figli. È un meccanismo che richiede tempo, passione e sacrificio. Oltre a mettere il proprio tempo, la propria vita privata, per dedicarlo a una società che ti consente di fare sport. Questo è frutto di tanto senso civico e di comunità. Dalle proposte e le idee nate con Moreno e Simone Camiciottoli e Mauro Calvi, dopo 40 anni le radici non si sono smarrite. E posso dire che è una gioia di tutta la città annoverare l'Empoli Pallanuoto tra le società più longeve presenti".

"La vostra storia racconta di come lo sport vada a fianco alla qualità della vita - afferma invece l'assessora Laura Mannucci -. Si può mettere insieme ragazze e ragazzi di varie età, tutti attorno a un'unica passione. Grazie anche alle famiglie che dedicano il loro impegno per trasmettere ai figli uno stile di vita sano e i valori dello sport. Crediamo molto alla piscina, è fondamentale per un gran numero di cittadini e ci stiamo impegnando verso il miglioramento".

LA PISCINA COMUNALE - Il sindaco non ha tralasciato la questione piscina. "Da luglio, con l'arrivo del ministro dello Sport Andrea Abodi, abbiamo fatto una visita alla piscina e lì ho detto che per Empoli è prioritario fare investimenti sulla città. Come amministrazione stiamo cercando i fondi per una manutenzione totale della piscina. Ci vorrà del tempo ma iniziamo a programmare la prospettiva per quell'impianto. Il Comune è con l'Empoli Pallanuoto, non sono momenti facili per le società, ma tutto quello che potremo fare lo faremo per festeggiare con serenità questi 40 anni e i prossimi 40".

Hanno poi preso la parola i dirigenti e alcuni atleti, rappresentando la loro volontà di continuare l'impegno nel nuoto all'interno della piscina comunale.

