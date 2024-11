Aggredisce i carabinieri in centro a Pisa, arrestata

A Pisa, nella notte del 9 novembre, una 46enne di origini brasiliane è stata arrestata per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La donna, in evidente stato di alterazione, ha aggredito i carabinieri che stavano effettuando controlli nel centro storico. La donna, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stata trattenuta presso la camera di sicurezza del Comando di Pisa, in attesa del rito direttissimo, durante il quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Pisa e la permanenza notturna

