Controlli contro la 'mala movida', tre denunce a Montopoli

Nella notte tra l’8 e il 9 novembre i carabinieri di Pisa hanno condotto un’operazione a largo raggio finalizzata a contrastare il fenomeno della “mala movida” e a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene pubblica.

I controlli, concentrati nel comune di Montopoli in Val d’Arno, effettuati dalla Sezione Radiomobile di San Miniato, dalle Stazioni Carabinieri di San Romano, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte e Palaia, coadiuvati da personale del NAS di Livorno e dal NIL di Pisa hanno portato a risultati significativi.

Sono state denunciate tre persone, delle quali un legale rappresentante di un esercizio pubblico per aver installato un impianto di videosorveglianza senza le necessarie autorizzazioni, una titolare di un altro locale per gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro e un motociclista per guida senza patente e in stato di recidiva.

Sono stati sospesi due locali rispettivamente per gravi carenze igieniche e violazioni delle norme sulla sicurezza ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.500 euro e ammende per 4.943 euro.

L’attività svolta ha portato al controllo di 53 persone, 43 veicoli e 3 esercizi pubblici.

