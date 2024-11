Emozionandoci, incontri per bambini e bambine in Valdelsa

Si rinnova l’invito per le famiglie interessate a partecipare agli incontri di "Emozionandoci", il laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni promosso dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA), curato dall'Associazione Berenice e ospitato dai Centri Famiglie dei Comuni di Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi e San Gimignano. Il progetto mira a supportare i bambini nel riconoscimento, nella gestione e nell’accettazione delle proprie emozioni – un percorso fondamentale per la crescita emotiva dei più piccoli.

Per i bambini vivere e comprendere le emozioni può essere complesso. Il laboratorio "Emozionandoci" si propone di affrontare questo bisogno insegnando loro a conoscere sentimenti come la rabbia, la tristezza, la gioia e la paura. Spesso, infatti, l’adulto tende a sottovalutare le emozioni negative dei bambini, rischiando di creare confusione; aiutandoli invece ad accettare tutte le emozioni, anche quelle meno piacevoli, si potrà favorire una crescita armoniosa. Utilizzando materiali di riciclo, i piccoli partecipanti potranno inoltre imparare l'importanza del riuso creativo, sviluppando anche una sensibilità verso l'ambiente.

Calendario dei prossimi appuntamenti:

Venerdì 15 novembre | ore 17-19

Evento di sensibilizzazione sul gioco e l'affettività

Il Bagolaro, Via Folgore da S. Gimignano 13 - San Gimignano

Sabato 23 novembre 2024 | ore 16-18

Il Bagolaro, Via Folgore da S. Gimignano 13 - San Gimignano

Sabato 14 dicembre 2024 | ore 10-12

Centro per le Famiglie, Piazza XVIII Luglio - Poggibonsi

Sabato 21 dicembre 2024 | ore 16-18

Centro per le Famiglie, Piazza XVIII Luglio - Poggibonsi

Sabato 25 gennaio 2025 | ore 16-18

Centro per le Famiglie, Piazza XVIII Luglio - Poggibonsi

Sabato 22 febbraio 2025 | ore 16-18

Centro per le Famiglie, Piazza XVIII Luglio - Poggibonsi

Sabato 29 marzo 2025 | ore 16-18

Centro per le Famiglie, Piazza XVIII Luglio - Poggibonsi

Sabato 26 aprile 2025 | ore 16-18

Centro Famiglie Il Baobab, Viale Marco Polo 25 - Colle di Val d'Elsa

Sabato 31 maggio 2025 | ore 16-18

Centro Famiglie Il Baobab, Viale Marco Polo 25 - Colle di Val d'Elsa

L’ingresso è gratuito. È richiesta la prenotazione via mail a: sportellofamiglie@ftsa.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0577 922450 o 393 317 3983.

Fonte: Ufficio stampa

