Maestri di strumento e concertisti in classe nel Chianti

Il mondo delle note entra in classe, con i suoi portavoci o meglio 'portasuoni', professionisti e artisti del Chianti, e al fianco dei docenti dell'Istituto comprensivo grevigiano amplifica tutti i valori che sono legati alle mille sfumature della musica, espressione e forma d'arte che non conosce barriere linguistiche, culturali, sociali. La Scuola di Musica di Greve in Chianti, diretta dal maestro violinista Marco Gallenga, crea e condivide un nuovo percorso formativo con la vicina di casa, la scuola secondaria di primo grado “Giovanni da Verrazzano”, con l'obiettivo di stimolare sogni, interessi e invitare i ragazzi e le ragazze a scoprire se stessi, le proprie aspirazioni, passioni e vocazioni.

Sostenuta nel programma annuale di attività, eventi e iniziative dal Comune di Greve in Chianti, la Scuola di Musica ha avviato un innovativo ciclo di incontri rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola media ad integrazione del percorso didattico curricolare. I docenti di tutti gli strumenti contemplati dalla Scuola di Musica si propongono di affiancare gli insegnanti di educazione musicale nelle ore in cui è prevista tale materia offrendo a titolo gratuito, per le competenze di ognuno, un'attività di approfondimento di carattere teorico e pratico agli allievi e alle allieve della scuola media.

“I maestri e le maestre di strumento della nostra scuola - spiega Marco Gallenga - partecipano alle lezioni di educazione musicale affiancando il docente nell'intento di presentare gli strumenti, le attività musicali ed integrare la didattica con un confronto di carattere storico e performativo”.

Partito con i docenti di chitarra e violino, Leonardo Corsi e Matilde Fubiani, il ciclo di incontri proseguirà il 18 novembre con il noto percussionista Ettore Bonafè, docente di batterie e percussioni, e Bianca Pieraccioni, docente di violino. Il 19 novembre saranno Gioia Anichini e Leonardo Passigli, rispettivamente docente di flauto traverso e di chitarra, ad entrare in classe. Compito che spetta il 27 novembre ai docenti di tromba e arpa, Camilla Dragoni e Bianca Masini. Gli ultimi due incontri sono previsti il 28 novembre e il 2 dicembre: protagonista del 28 saranno il sassofono, con il docente Francesco Vichi, e il basso, con la docente Alessia Damiani. Nell'appuntamento conclusivo, in programma il 2 dicembre, è previsto il ritorno del chitarrista Leonardo Corsi e della flautista Gioia Anichini.

“È un progetto molto interessante che propone un nuovo approccio divulgativo alla musica da trasmettere ai giovani - commenta l'assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano - l'idea e la volontà di costruire una visione comune, condivisa dall'amministrazione comunale, dall'Istituto comprensivo e dal consiglio direttivo della Scuola di Musica, conducono alla realizzazione di un'operazione culturale e formativa di ampio respiro, volta a potenziare le occasioni e gli obiettivi di conoscenza, valorizzazione e promozione della realtà musicale del nostro territorio che svolge la sua attività, educativa e concertistica, da oltre venti anni”.

“A nome del consiglio direttivo della Scuola di Musica - conclude Marco Gallenga - voglio rivolgere un ringraziamento alla dirigente scolastica Rossella Aiello e all'assessore Giacomo Amalfitano per aver creduto in questo progetto che scaturisce proprio dalla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e che ci auguriamo possa essere utile e attraente per i ragazzi e le ragazze”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

