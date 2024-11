Dramma nel Senese, muore motociclista in un incidente

Drammatico incidente in provincia di Siena nella serata di sabato 9 novembre. Un uomo di sessantanove anni è morto, era in sella alla sua moto sulla strada che da Torrita di Siena va a Sinalunga ed è rimasto vittima di un incidente. Ancora ignote le cause del sinistro.

Si sa che l'incidente è avvenuto verso le 22 sulla Sp236, sono intervenuti i sanitari ma non è stato possibile rianimare il sessantanovenne, che è deceduto sul posto. Presenti anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

