Santa Croce investe 45mila euro per il verde pubblico

Sono ben 45mila euro i soldi che l'amministrazione di Santa Croce sull'Arno guidata da Roberto Giannoni è riuscita a trovare nelle ultime settimane per interventi puntuali sul verde pubblico e per una prima serie di lavori mirati al decoro urbano sempre in chiave di parchi e manutenzioni. I lavori in parte sono stati eseguiti negli ultimi giorni e in parte saranno svolti nelle prossime settimane sotto la supervisione dell'ufficio tecnico comunale dell'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri.

I lavori sono cominciati nella zona piazza Ferrari, zona di collegamento tra il centro e la zona della Casa di riposo, dove sono stati fatti interventi di taglio dell'erba, ma hanno toccato anche la frazione di Staffoli, dove negli ultimi giorni è stata sistemato il verde in piazza Panattoni. In particolare qui la ditta appaltatrice ha fatto un lavoro importante sui platani, andando a ripulire la parte bassa da rami secchi e rami troppo aggettanti , un lavoro che in gergo viene chiamato “spalcatura”, infatti questi alberi creavano problemi con i rami più bassi ai cittadini.

Sempre a Staffoli in via vecchia Livornese sono stati sistemati 3 alberi che erano stati piantati troppo vicini tra loro e creavano problemi a un lampione che non riusciva a illuminare la strada perché oscurato dagli alberi. Qui gli alberi non sono stati tagliati, ma solo diradati per permetter al lampione di tornare a fare luce su un punto critico della viabilità.

Nel frattempo è stato fatto un primo intervento, a cui ne dovrebbero seguire altri, su piazza del Popolo, dove oltre al taglio dell'erba e alla rifilatura dei viali sono state potate e sistemate alcune essenze che ormai erano andate fuori controllo nella loro vegetazione. In generale piazza del Popolo avrà un leggero restyling soprattutto per quanto riguarda le essenze e gli arbusti presenti, con ulteriori interventi che avverranno nelle prossime settimane.

In generale il taglio degli alberi riguarderà a fine intervento circa una quarantina di piante d'alto fusto, che non solo saranno rese esteticamente più belle ma anche più sicure dal punto di vista dei rami, che se non curati potrebbero diventare pericolosi. Si tratta di alberi tutti collocati nei giardini pubblici tra cui anche quelli di via Gramsci, del parco di via Aldo Moro e in largo Ugo Foscolo a Staffoli, per lo più si tratta di Lecci e Pini.

“Sono tutti interventi di piccola entità ma che complessivamente rappresentano un cospicuo pacchetto di interventi”. Spiega l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri. Si tratta di lavori mirati, non di interventi di grande portata, ma messi tutti insieme comunque stanno dando il senso di una ripartenza degli interventi sul decoro del verde pubblico e più in genere del paese, anzi dei paesi perché abbiamo iniziato a intervenire anche su Staffoli”.

“Sono lavori- continua Oliveri - che oltre a mettere in sicurezza qua e là alberi che potevano arrecare disturbo o peggio ancora pericolo, servono a mantenere decentemente l'esistente, poi ci sarà tempo e spero soldi per cominciare a pensare lavori più incisivi, ma già riuscire a mantenere decorosamente l'esistente è un passaggio fondamentale, altrimenti non avrebbe senso in futuro pianificare altri lavori. Inoltre credo che anche per i cittadini aver un parco curato, al di là della sua progettazione originaria, sia un motivo in più per usarlo e fruire del verde pubblico che altrimenti non serve a nessuno”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

