Si finge volontario di associazione no profit, denunciato

Ha fornito falsità riguardo la propria identità, i carabinieri di Sassetta lo hanno denunciato. Si tratta di un quarantenne della Campania, che si era addirittura presentato in caserma per attestare la sua presenza in loco come volontario di un’associazione no-profit avente sede a Napoli, con tanto di indirizzo e codice fiscale. Vige la regola, infatti, per chi svolge operazioni commerciali e/o promozionali su un territorio, anche porta a porta, di far pervenire i propri dati alle forze di polizia ed informare sul tipo di attività svolta, in un’ottica di trasparenza e sicurezza.

Tuttavia i carabinieri hanno operato un riscontro della posizione del quarantenne e dopo alcuni approfondimenti hanno accertato che l’associazione per cui l’uomo aveva dichiarato di essere un operatore volontario in realtà era inesistente. Inoltre, dagli accertamenti svolti dai carabinieri, sarebbe emerso che quella associazione in precedenza era già emersa in occasione di dinamiche analoghe. I carabinieri hanno quindi proceduto a denunciare in stato di libertà il finto volontario.

