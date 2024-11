Giornata del Veterano dello Sport a Firenze

L'Unione Nazionale Veterani dello Sport, Sezione Oreste Gelli di Firenze, celebra sabato 16 novembre, alle 10, presso il Palagio dei Capitani di Parte Guelfa in piazza di Parte Guelfa, la Giornata del Veterano dello Sport. L’evento, dedicato alla memoria e ai valori autentici dello sport, rappresenta un tributo a tutte le eccellenze sportive e alle personalità che, con il loro esempio, hanno promosso la pace e l’integrazione sociale attraverso lo sport. Una giornata aperta a tutta la cittadinanza per celebrare insieme il potere dello sport nel promuovere valori di pace, di armonia e di legame tra i popoli.

“Questa associazione riunisce persone che hanno dato molto allo sport fiorentino e non solo – sottolinea l’assessora allo sport Letizia Perini – parliamo di atleti che, con la loro attività, hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, etica e fair-play. Con la loro carriera, il loro impegno e passione i Veterani sono dei veri e propri ‘ambasciatori’, punti di riferimento importanti per i più giovani. Voglio ringraziarli per il loro costante impegno per diffondere gli ideali e i valori autentici dello sport”.

“Una bella occasione – spiega il presidente della Commissione Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali Edoardo Amato – per celebrare l’integrazione sociale attraverso lo sport. L’UNVS ha come scopo quello di diffondere gli ideali ed i valori autentici dello sport, mediante manifestazioni sportive e culturali a livello nazionale e territoriale, coinvolgendo i giovani, gli anziani che ancora praticano lo sport, le categorie disabili, per i quali lo sport è uno strumento di fondamentale importanza e per l’integrazione nel tessuto sociale”.

Nell’ambito dell’evento, giunto alla VII edizione, verrà assegnato il prestigioso premio Armando Frigo e Bruno Neri – Lo Sport per la Pace, istituito per onorare la memoria dei due calciatori della Fiorentina, eroi della Resistenza, uccisi dai nazifascisti. Quest’anno, il premio sarà consegnato alla memoria di S.E. Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia in Congo, difensore dei diritti umani, tragicamente scomparso nel 2021 durante un’operazione umanitaria. La targa verrà ritirata dalla moglie. Riconoscimenti alla memoria andranno anche al Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci, caduto in servizio, il cui premio sarà ritirato dal fratello, e a Mustapha Milambo, autista dell’Ambasciata Italiana a Kinshasa.

Con il sostegno del Comune di Firenze e la partecipazione dell'Assessora allo Sport Letizia Perini, l’evento vedrà la presenza di Ugo Ercoli, Presidente della sezione UNVS Oreste Gelli di Firenze. Il programma prevede la consegna dei premi a figure sportive di rilievo, per evidenziare come lo sport possa fungere da mezzo per promuovere la pace, l’armonia e la coesione sociale.

Nel corso della giornata verranno assegnati diversi premi:

Atleta dell’Anno: Samuele Ceccarelli, campione europeo indoor nei 60 metri.

Giovane Atleta Emergente: Emma Vittoria Giannelli, record italiano juniores nei 1500 metri stile libero (nuoto).

Premio Roberto Bizzarri - I Valori dello Sport: U.S. Affrico, categoria Allievi Élite, campioni d’Italia di calcio.

Premio Luigi Boni - Campioni per Sempre: Marco Pontremolesi, argento ai campionati del mondo di tiro con l’arco 3D.

Premio Aldo Capanni - Memoria dello Sport: Museo Fiorentina, ente culturale sportivo.

Premio Scuola Sport e Solidarietà: Luciano Curci, docente per disabili.

A conclusione dell’evento, saranno premiati i soci atleti UNVS Firenze che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nel 2023 e 2024: Mario Balli (nuoto paralimpico), Gabriele Caldarelli (atletica leggera), Stefano Marino Fransoni (tiro con l’arco, nuoto e atletica),

Simonetta Pasqualoni (atletica leggera), Sebastiano Ronconi (atletica leggera), Francesco Crudo (atletica leggera).

Notizie correlate