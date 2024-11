Use Computer Gross domina il derby con Abc Castelfiorentino

Stavolta non c’è partita. L’Use Computer Gross domina il derby sul parquet dell’Abc Castelfiorentino che lascia con un 69-89 sul tabellone, i cori dei suoi tifosi e, seppur ora non sia la priorità, consolidando anche il primo posto in classifica. La lezione dell’anno scorso, quando i biancorossi si fecero clamorosamente rimontare dopo essere scappati, evidentemente è servita. Stavolta i ragazzi di coach Valentino entrano in campo con grande determinazione e, giocando anche un gran bel basket, non mollano mai la presa, giusto per non dar proprio modo ai vecchi fantasmi di uscire dal passato. Se è vero che, in questo momento, le due squadre sembrano viaggiare in due mondi diversi, è anche vero che vincere di venti in trasferta non è mai facile e, attenzione, contro un’Abc che di questi tempi sarà anche in difficoltà, ma che ha comunque carattere, come dimostrano alcune recenti partite. Se vogliamo spendere anche due parole sui singoli, ecco che Mazzoni, con la doppia doppia (18 punti ed 11 rimbalzi) conferma la sua grande crescita ed il periodo positivo che sta attraversando.

Tanti errori all’inizio, Gutierrez la sblocca mentre il primo canestro empolese è di Mazzoni dopo un paio di minuti. Corbinelli e Rosselli si sfidano dall’arco (5-6) ed aggiusta la mira anche il ‘mascherato’ De Leone per il 5-8. Sul 5-10 di Mazzoni coach Manetti ferma il gioco, mossa che non da frutto perché, alla ripresa, ci sono cinque punti ancora di Mazzoni: 5-15 a metà parziale. Il numero dell’ex Corbinelli ridà ossigeno a Castello ma Rosselli castiga subito: 7-20. In campo pare ci siano solo maglie rosse (Giannone per il 7-22), Castello prova con la zona ma, anche come atteggiamento, fino a questo momento, non c’è partita. Al 10’ siamo 16-29. Si riparte con Tosti e Giannone (16-33) mentre Gutierrez prova a scuotere i suoi e ci riesce con un parziale e così, sul 26-37, è coach Valentino a chiamare minuto. De Leone commette il terzo fallo ma in attacco l’Use martella con le triple di Mazzoni e Maric: 26-43. Minuti per Regini che va anche a segno (29-50) col tabellone che, a metà, dice 32-52.

Si riparte col terzo fallo di Quartuccio e con un libero di Mazzoni. L’Abc prova a trovare energia dalle piccole cose ma l’Use non molla la presa e la coppia Giannone-Maric scrive a quattro mani il 36-58. Si rivede a tabellino Baccetti con la tripla del 39-62 e, subito dopo, De Leone appoggia il 39-64. Il più 29 è di De Leone (41-70) e Maric regala una perla per il 47-73. Al minuto 30 siamo 52-75. Ad inizio dell’ultima frazione l’Use dà la sensazione di tirare il fiato, c’è qualche sbavatura e Castello mette un 4-0 che serve almeno per dare la sensazione di crederci. Mazzoni vola in cielo e cattura un rimbalzo che gli vale anche un antisportivo di Falaschi e trasforma i due liberi muovendo di nuovo il tabellino dei suoi. A segnare il primo canestro dal campo ci pensa De Leone (56-79) e la prima tripla Baccetti per il 62-82 a metà frazione. Gutierrez non molla (67-82) ma Quartuccio, alla terza tripla su tre tentativi, prepara i titoli di coda: 67-85 a tre minuti dalla sirena. Il resto è accademia: 69-89.

69-89

ABC SOLETTIFICIO MANETTI

Ciano 18, Rosi, Lazzeri 2, Ticciati ne, Corbinelli 14, Cicilano, Viviani 3, Carzoli ne, Marchetti ne, Falaschi 7, Cantini 8, Gutierrez 17. All. Manetti (ass. Guerriero/Ciampolini)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 13, Baldacci, Baccetti 8, Sesoldi 5, Rosselli 10, De Leone 9, Mazzoni 18, Quartuccio 9, Tosti 5, Giantini, Regini 5, Maric 10. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Sposito di Livorno e Nocchi di Vico Pisano

Parziali: 16-29, 32-52 (16-23), 52-75 (20-23), 69-89 (17-14)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

