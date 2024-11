A Empoli nuovo appuntamento della rassegna Famiglie al Museo

Un nuovo appuntamento della rassegna Famiglie al Museo. Alla scoperta del verde, colore che richiama la natura e che si ricollega alle sfumature del vetro empolese: domenica 17 novembre 2024, alle16.30, al Museo del Vetro, via Ridolfi, 70. Ci sono posti ancora disponibili.

Empoli ha legato indissolubilmente il proprio nome all'arte vetraria e in particolare alla produzione di manufatti in vetro verde. La caratteristica tonalità che li contraddistingue viene definita infatti "verde Empoli". Un pomeriggio domenicale al Museo per scoprire i segreti di questo colore attraverso letture e laboratori e comprendere l’importanza del vetro come materiale campione di sostenibilità.

Il programma prosegue con l’ultimo appuntamento di chiusura, il 15 dicembre, alle 16.30, al Museo della Collegiata, con i ‘Colori e profumi di Natale’. I fiori non sono solo belli alla vista e gradevoli all’olfatto, ma ogni fiore e colore hanno anche un vero e proprio significato. I fiori sono quindi dei messaggeri, veicolano un’emozione e comunicano uno stato d’animo. Osservando piante e fiori raffigurati nelle opere del Museo, ci cimenteremo nella decorazione di uno speciale albero di Natale.

Target: dai 6 agli 11 anni

Costi: 15 euro singolo incontro – 30 euro carnet 3 incontri

