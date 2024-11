Consiglio comunale a San Miniato: tra i temi una lastra per Arnaldo Mussolini a Stibbio

Il Consiglio comunale di San Miniato è convocato nel Palazzo Comunale mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 15:30. Di seguito l'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 97 del 08.10.2024).

3. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione G.C. n. 100 del 08.10.2024).

4. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione G.C. n. 102 del 10.10.2024).

5. Risposta ad interrogazione presentata il 30.09.2024 (prot. 39045 del 01.10.2024) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Richiesta chiarimenti in merito ad affissione lastra in memoria di Arnaldo Mussolini su abitazione privata in località Stibbio”.

6. Risposta ad interrogazione presentata il 30.09.2024 (prot. 39033 del 01.10.2024) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Sistema di risalita parcheggio del Cencione e locali Bastione”.

7. Risposta ad interpellanza presentata il 11.09.2024 (prot. 36090 del 11.09.2024) dai gruppi consiliari “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” e “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Piano manutenzione fognature”.

8. Risposta ad interpellanza presentata il 19.09.2024 (prot. 37342 del 20.09.2024) dal Gruppo Misto ad oggetto: “Ex bibliotecarie”.

9. Risposta ad interpellanza presentata il 19.09.2024 (prot. 37326 del 20.09.2024) dai gruppi consiliari “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” e “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Investimento previsto per la digitalizzazione dell’archivio edilizia e urbanistica e servizi correlati e nomina del Dirigente Settore 3 Servizi Tecnici”.

10.Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2024 (prot. 38998 del 01.10.2024) dal Gruppo Consiliare “Misto” ad oggetto: “Piano strutturale”.

11.Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2024 (prot. 39038 del 01.10.2024) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Crisi del settore conciario e tavoli di crisi”.

12.Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2024 (prot. 39062 del 01.10.2024) dai gruppi consiliari “Forza Italia/Lega/Noi Moderati/PLI” e “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Ascensore parcheggio Fonti alle Fate detto del Cencione”.

13. Mozione presentata il 30.09.2024 (prot. 39000 del 01.10.2024) dal Gruppo Consiliare “Misto” ad oggetto: “Percorso Bilancio e DUP”.

14. Mozione presentata il 30.09.2024 (prot. 39057 del 01.10.2024) dai gruppi consiliari “Fratelli d’Italia” e “Forza Italia/Lega/Noi Moderati/PLI” ad oggetto: “Mozione sulla aumentata violenza nei confronti del personale sanitario”.

15. Mozione presentata il 11.10.2024 (prot. 40315 del 11.10.2024) dai gruppi consiliari “Forza Italia/Lega/Noi Moderati/PLI” e “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Sostegno al settore conciario”.

16.Approvazione verbale seduta consiliare del 20.04.2023. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

17.Approvazione verbale seduta consiliare del 19.09.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

18.Approvazione verbale seduta consiliare del 30.09.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

19.Residui mutui da erogare su mutui onerosi contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Diverso utilizzo per nuova opera. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile.

20.Bilancio di Previsione 2024-2026. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

