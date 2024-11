Lorenzo Mazzi è vice-campione europeo di Streetlifting- squat

Lorenzo Mazzi, 23 anni di Montemurlo, lo scorso 3 novembre a Dessau in Germania si è laureato vice campione europeo di Streetlifting- Squat, una disciplina sportiva che consiste nel sollevare, in aggiunta al proprio peso corporeo, il maggior numero di chili per una ripetizione in quattro diverse specialità: muscle up, trazione, dip e squat.

Lo streetlifting è uno sport di forza in rapida ascesa che unisce la potenza grezza del powerlifting, la meticolosa precisione del bodybuilding e l'incredibile versatilità del calisthenics. Agli europei Mazzi ha aumentato il record mondiale di squat a 243kg e il record italiano di totale a 484.25 kg. A marzo scorso Mazzi aveva vinto i campionati italiani, registrando il record italiano di “Totale” e il Record Mondiale di Squat di 240 kg della categoria di peso -73kg. La vittoria agli italiani ha consentito a Mazzi di qualificarsi per gli Europei in Germania dove ha conquistato l'argento.«Lo “streetlifting” è uno sport che richiede molta disciplina ed impegno. Una formazione importante anche a livello caratteriale, soprattutto per i giovani, per dar loro la consapevolezza che con la determinazione e la costanza si possono raggiungere i propri obbiettivi», dice Mazzi.

A Lorenzo sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Simone Calamai e dell'assessore allo sport Valentina Vespi: «Montemurlo eccelle in tutte le discipline sportive. Sono felice di aver conosciuto il percorso sportivo di Lorenzo Mazzi che è riuscito, a soli 23 anni, a raggiungere questi importanti traguardi a livello europeo- dice Vespi- Un bell'esempio di come una grande forza di volontà consentano il raggiungimento di importanti successi sportivi»

Fonte: Ufficio Stampa

