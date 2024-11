Non rispettano divieto di dimora e ordine di espulsione: due persone rintracciate a Pontedera

Ieri, il Commissariato di Pontedera, supportato dal Nucleo Prevenzione Crimine Toscana, dalla Squadra Amministrativa della Questura di Pisa e dalla Polizia Locale di Pontedera, ha condotto un’operazione di controllo straordinario contro l'illegalità nella città.

Sono stati ispezionati la zona della stazione, alcuni negozi etnici e sale slot. È stato rintracciato un cittadino marocchino di 24 anni, già noto alle autorità e soggetto a un divieto di dimora e ritorno in città per spaccio di droga. L'uomo ha tentato la fuga, ma è stato fermato presso una scuola; non aveva con sé sostanze stupefacenti, ma è stato segnalato per aver violato le misure cautelari, e potrebbe perdere il permesso di soggiorno.

In una sala slot è stato identificato un cittadino senegalese di 26 anni, già destinatario di un ordine di espulsione mai eseguito. È stato trasferito al Centro di Permanenza Temporanea di Potenza per essere accompagnato alla frontiera. Durante i controlli, sono state fermate 69 persone e sono stati emessi verbali per infrazioni al codice della strada.

Notizie correlate