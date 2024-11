Rifiuti abbandonati a Salvino, intervengono la municipale e gli operai

Stampanti vecchie, materiali elettronici in disuso, alimenti scaduti e fogli con intestazioni. È quanto è stato ritrovato la mattina di lunedì 11 novembre 2024 dagli agenti della polizia municipale dell’Unione Empolese Valdelsa sotto il ponte di Via Montalbano in prossimità di Salvino. L’intervento di rimozione dei rifiuti ha impiegato due agenti della polizia municipale e quattro operai del Comune di Vinci, che hanno bonificato l’area. Fra i rifiuti sono stati rinvenuti anche alcuni fogli con intestazioni.

Le indagini compiute dalla polizia municipale sulla documentazione rinvenuta all'interno dei sacchi, hanno portato infatti all'individuazione degli autori dell'abbandono, che saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 255 del D.Lvo 152/2006 (Codice dell’ambiente). Come recentemente modificato con la Legge 137/2023, l'abbandono di rifiuti da parte di soggetti privati, che non sono quindi titolari di imprese, è punito con l'applicazione di un'ammenda penale da 1.000 a 10.000 euro, raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi, e non più da una sanzione amministrativa.

“Ringrazio gli operai del Comune per il recupero dei rifiuti rinvenuti in una zona impervia del nostro territorio e ringrazio la polizia municipale per il lavoro d'indagine che ha permesso d'individuare gli autori del reato in tempi brevi. Abbandonare rifiuti – ha commentato Daniele Vanni, sindaco di Vinci – significa recare un grave danno all'ambiente e a tutta la collettività. Per questo motivo controlli e indagini sono fondamentali e vengono svolti con molta attenzione dagli agenti della pm del nostro territorio”.

Massimo Luschi, comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha ringraziato il personale della Pm, “impegnato in tantissime attività di istituto, fra cui quella dell’abbandono dei rifiuti. L’amministrazione comunale di Vinci e tutte quelle che compongono l’Unione dei Comuni stanno mettendo in atto una serie di attività importanti finalizzate alla salvaguardia del nostro territorio, fra queste un’azione sempre più incisiva da parte della polizia locale”.

Fonte: Ufficio Stampa

