Rosalyn di Edoardo Erba sul palco dello Shalom

Domenica 17 Novembre 2024, ore 17,15, al Teatro Shalom di Empoli per la stagione dei 50 anni di attività, va in scena Rosalyn di Edoardo Erba, una produzione Teatrodrao & Teatrotre, per la regia di Davide Giovagnetti, con con Patrizia Giacchetti e Monia Silvestri.

Sul gradino più alto del podio al Festival teatrale "Marche in Atti" e del “Vetrina Teatro” a Castelfranco c’è "Rosalyn" messo in scena dall’associazione di Ancona Teatro Drao & Teatro Tre eletto il miglior spettacolo. Nato da un testo di Edoardo Erba, tra i più apprezzati autori teatrali italiani "Rosalyn" è un thriller psicologico, un gioco di specchi violento che non lascia via di scampo per nessuno. La pièce parla di violenza, sia fisica che psicologica, di oppressione e soprattutto di repressione della nostra vera natura, che d’altronde è la vera fonte di tutte le problematiche di Esther, la protagonista Avvincente, comico, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incalzante, Rosalyn è comico, ma all’improvviso diventa tragico. È un gioco beffardo, disperato e violento. Senza scampo. Rosalyn è una sfida, un quiz, un meccanismo che si inceppa e tutto precipita.

Info e biglietti: teatroshalom.it

Fonte: Ufficio Stampa

