Rotary e Rotaract presentano 'Empoli Bee Safe'

Serata di grande interesse a “La Vela Margherita Hack” di Avane quella organizzata dal Rotary Club Empoli in Interclub con il Rotaract Empoli, incentrata sull’esposizione del Progetto “EMPOLI BEE SAFE”, ideato e promosso dai due Club sulla scia del progetto “LEAPISONOVITA” sostenuto dai Club dell’Area Toscana 1 nell’anno rotariano 2023/24, e come questo vincitore di contributo distrettuale in forma di District Grant. Il Progetto si inserisce nell’ambito della progettualità rotariana “Tutela e salvaguardia dell’ambiente”, promossa dalla Rotary Foundation, a corollario del progetto “Bee Alive”. Roberto Gelli, Presidente del RC Empoli, ha introdotto la serata presentando i numerosi ospiti iniziando dai Sindaci di Empoli Alessio Mantellassi, di Montelupo Simone Londi e di Vinci Daniele Vanni, per continuare con Stefano Gallorini, presidente di Toscana Miele e Samuele Masotti, vicepresidente Rotaract Empoli. Gelli ha delineato a grandi linee il progetto, supportato poi anche dal rappresentante del Rotaract, poi sono intervenuti i sindaci presenti, che hanno sottolineato la bontà dell’iniziativa ringraziando il Rotary e il Rotaract per la loro significativa presenza sul territorio. Samuele Masotti ha spiegato come l’associazione di cui è presidente abbia un ruolo importante nella realizzazione del progetto. E’ stata poi la volta di Giovanni Petralli, che, in qualità di socio Rotary coordinatore del progetto, ne ha tratteggiato i contorni in maniera dettagliata; ha spiegato che si tratta di un progetto ecologico, di insediamento sul territorio di dieci nuove famiglie di api, e umanitario perché attraverso la formazione di nuovi apicoltori si diffonda la cultura del rispetto e della cura dell’ambiente a giovamento di tutta la comunità. Nello specifico Rotary e Rotaract Club hanno cooperato nell’identificazione, formazione ed avviamento, tramite TOSCANAMIELE, di otto aspiranti apicoltori che opereranno in località Vitiana, prendendosi cura di nuovi sciami con le loro arnie, con la supervisione di due apicoltori esperti: il “seme” piantato sarà il punto di partenza per educare al rispetto del nostro ecosistema. Le api, in questo contesto, svolgono un ruolo essenziale nella tutela della biodiversità attraverso il loro instancabile lavoro di impollinazione. La loro sopravvivenza, oggi a rischio, è cruciale per l’equilibrio del nostro ecosistema. Per spiegare poi l’importanza nell’alimentazione del prodotto ultimo di questa catena è intervenuto il dr. Iacopo Periti, medico esperto in medicina naturale nonché socio del Rotary Club Empoli, il quale ha sottolineato come il miele sia un alimento nutriente, sano e naturale, composto da una miscela di zuccheri, acqua e proteine, ma anche enzimi, acidi organici, vitamine e composti fenolici. Questi ultimi, ha evidenziato, sono i responsabili degli effetti terapeutici: antiossidanti, antinfiammatori, antibatterici e antivirali. I vari interventi si sono alternati con le portate di una cena molto apprezzata e preparata con cura dai volontari di “Noi Da Grandi”, che anche in questa occasione hanno dimostrato tutta la loro professionalità. Il Rotary ha sempre sostenuto questa associazione nata nel 2008 dalla volontà di genitori di ragazzi disabili, con l’intento di potenziare l’autonomia dei propri figli e iniziare a pensare ad un futuro per loro sempre più indipendente, e anche stasera ha voluto dimostrare la propria vicinanza a questi ragazzi. Hanno dato un contributo importante alla realizzazione dell’evento anche diversi sponsor, costituiti da alcune realtà imprenditoriali della nostra zona, rappresentati questa sera dai titolari con numerosi ospiti. Sono stati ringraziati per la loro sensibilità dal presidente Gelli i responsabili di: “EMPOLI FOR CHARITY”, “dot”, “Ottica Sostegni”, “Paolettoni fiori”, “KuciniAmo”, “HOTEL DA VINCI”, “MM MASSIMILIANO”, “Empoli Money srl”, “CORRADINI Rosticceria”. Molto numerosi i soci e socie del Rotary e del Rotaract presenti con familiari e ospiti, che hanno dimostrato il loro apprezzamento per la bontà dell’evento e della lodevole iniziativa.

Fonte: Ufficio stampa

