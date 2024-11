Scuolabus prende fuoco mentre sta trasportando dieci bambini, tutti illesi i passeggeri

Uno scuolabus con dieci bambini a bordo è andato a fuoco oggi a Bagno a Ripoli. Prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, che giunti sul posto con due automezzi, alle ore 15.50, hanno spento l'incendio del mezzo che è stato devastato dalle fiamme.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il veicolo era in marcia quando ha iniziato a fare fumo. L'autista ha subito fermato il mezzo e messo in sicurezza i dieci bambini insieme al personale accompagnatore, trovando ricovero temporaneo in un'abitazione vicina in attesa dell'altro bus sostitutivo che ha permesso di proseguire il viaggio.

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.

