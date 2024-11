Sospesa l'erogazione di acqua in centro a Pontedera per riparare un guasto importante, domani riprende il servizio

Con riferimento al guasto odierno sulla rete idrica nel comune di Pontedera, Acque comunica che, al fine di effettuare la riparazione, oggi martedì 12 novembre sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Pontedera-capoluogo (ad eccezione del quartiere Oltrera e zona Stadio); forti abbassamenti della pressione idrica continueranno a manifestarsi a Gello, La Borra e Santa Lucia.

Per limitare i disagi per i cittadini, è a disposizione il fontanello di piazza Trieste.

Con il ripristino del servizio, al momento previsto nelle prime ore di domani mercoledì 13 novembre, si manifesteranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati ad esaurirsi progressivamente.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ulteriore chiarimento o aggiornamento sull’orario effettivo di ripristino è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Il guasto che sta interessando la rete idrica del comune di Pontedera si è verificato in via Saffi, su un tratto di tubazione che sino ad adesso non aveva manifestato particolari criticità. I tecnici di Acque sin dal tardo pomeriggio hanno tentato in vario modo di limitare i disagi ma la complessità del guasto e il conseguente intervento di riparazione - che si presenta assolutamente non procrastinabile ai fini del corretto mantenimento del servizio idrico nei prossimi giorni – hanno richiesto la sospensione del servizio nell’area interessata.

