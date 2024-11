Teatro: 'Zuppa di Sasso' fa sold out, ora tocca a 'Ape Pina'

Tutto esaurito per il primo appuntamento di Stasera pago io, al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.

Venerdì scorso teatro piene in ogni ordine e grado per assistere allo spettacolo Zuppa di Sasso, primo dei quattro appuntamenti proposti dalla rassegna teatrale serale dedicata alle famiglie, inventata proprio al Teatro Verdi grazie a un’intuizione del direttore artistico Renzo Boldrini.

La rassegna è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Venerdì 15 novembre alle 21 in programma una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro Ape Pina di e con Vania Pucci.

Pina è un’ape che ha perso l’orientamento e attraverso un viaggio avventuroso ritroverà il suo alveare. Una storia semplice rivolta ai piccoli, storia di animali di piante e di relazioni. L’importanza del lavoro di piccoli animali come le api, la loro vita che diventa fondamentale per la vita della terra e per la nostra vita. Un’attrice, il disegno dal vivo con la lavagna luminosa, e la computer graphic insieme a suoni, rumori, musica e poche parole raccontano quanto tutti sono necessari l’uno all’altro. Un’attenzione necessaria anche da parte dei bambini per il mondo circostante, la natura, la biodiversità, la catena alimentare, tutto ciò che riguarda la vita.

La programmazione prosegue il 22 novembre Stelle della compagnia Piccionaia e si chiude venerdì 29 novembre con Alice nell’allestimento di Fratelli di Taglia.

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare.

Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate