"Colonnine di ricarica fuori uso da mesi": la segnalazione da Capraia

"Sono fuori servizio due colonnine su tre". Si percepisce scoramento da parte di alcune famiglie che vivono a Capraia Fiorentina, nel comune di Capraia e Limite. Nel mirino le colonnine di ricarica di auto elettriche, non funzionanti.

Secondo un lettore: "Ben due su tre sono fuori servizio da mesi. Abbiamo contattato l'assistenza di Acea ma non ci sono ancora arrivate risposte, né è stato fatto niente.

La situazione crea non pochi disagi alle famiglie "che hanno deciso di investire nella transizione energetica, vista anche la comodità di avere la colonnina sotto casa". La speranza del lettore è che "chi di dovere possa intervenire e che non si facciano le cose senza crederci e senza investire in manutenzione".

Notizie correlate