Concorso per 'istruttore informatico' a tempo pieno e indeterminato a Certaldo

Il Comune di Certaldo bandisce un concorso pubblico per esami per l’assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “istruttore informatico” – area istruttori.

Le funzioni sono quelle relative alla Profilo Professionale “Istruttore Informatico” Area Istruttori previsti dalla declaratoria professionale vigente.

I titoli per l’accesso al concorso sono il Diploma di maturità quinquennale di Perito in Informatica e Telecomunicazioni o il diploma di Maturità Scientifica Indirizzo Scienze Applicate, oppure qualsiasi diploma di maturità quinquennale accompagnato da Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR o da un diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) oppure Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM-DM 270/04) o Laurea Triennale nel Settore Informatico.

Si può presentare domanda entro le ore 23:59 del 21/11/2024 tramite il portale nazionale del reclutamento https://www.inpa.gov.it/

Notizie correlate