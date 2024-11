Elena Basile presenta il suo libro a Avane

Proseguono gli incontri del ciclo ‘conoscere per costruire la pace’ organizzati dal comitato ‘Empoli per la pace’. Venerdì 15 novembre alle ore 21, presso la casa del popolo di Avane, sarà presente Elena Basile per presentare il suo ultimo libro ‘Frammenti di Bruxelles’.

Ambasciatrice, scrittrice ed autrice fra l’altro del libro “L’Occidente e il nemico permanente”, la Basile affronta in questo suo ultimo volume le molteplici sfaccettature della città belga che fa da teatro a dieci storie, dieci frammenti in cui ciascuno dei protagonisti, vittima o carnefice di un sistema sociale distante dalla realtà, tenta di ritagliarsi il proprio spazio in un mondo governato dall’interesse individuale. A moderare l’incontro sarà Matteo Bortolon, editorialista de La Fionda.

Notizie correlate