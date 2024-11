Fingono relazione virtuale sui social, ma è una truffa: gli portano via 9mila euro. Due denunce

I Carabinieri di Castiglione di Garfagnana hanno denunciato per truffa un uomo e una donna nigeriani, di 29 e 34 anni, alla Procura di Lucca. I due avrebbero sfruttato la vulnerabilità emotiva della loro vittima, portandole via 9.000 euro con una truffa "romance scam". Dopo aver agganciato la persona su Facebook e instaurato una finta relazione amorosa virtuale, hanno convinto la vittima a effettuare due bonifici, promettendo in cambio una cassetta di sicurezza contenente preziosi. Alla mancata consegna degli oggetti e di fronte alle richieste di altro denaro, la vittima ha denunciato ai Carabinieri, che sono riusciti a identificare i truffatori.

