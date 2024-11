G7 del turismo a Firenze, controlli e tiratori in centro

In occasione del G7 del turismo a Firenze, sono state adottate misure di sicurezza rafforzate in centro, che resteranno attive fino a venerdì. L’area interessata comprende Borgo Ognissanti e Santa Croce, con una sorveglianza particolare a Palazzo Spini Feroni e Palazzo Vecchio, dove si tengono gli incontri principali. Oltre ai tiratori scelti posizionati in punti strategici, sono impiegati cani antiesplosivo per il controllo di eventuali minacce. A Firenze sono stati inviati anche rinforzi per le forze dell'ordine.

Per garantire la sicurezza, i cestini dei rifiuti nelle vicinanze degli eventi sono stati rimossi, e alcune strade del centro, tra cui via dei Banchi, via dei Gondi, via della Ninna, piazza degli Uffizi, via Tornabuoni, e piazza Santa Trinita, sono state liberate dalle auto per tutta la durata degli incontri. Misure simili sono state prese anche in altre vie fuori dal centro, come via dello Steccuto e via Fantoni.

Sebbene non sia stata istituita una vera e propria "zona rossa", sono attive “aree di protezione e vigilanza” non solo intorno ai luoghi degli eventi, ma anche agli hotel dove alloggiano le delegazioni. Alcune strade verranno temporaneamente chiuse solo per il passaggio delle delegazioni. Nel pomeriggio è previsto un corteo di protesta organizzato dai Cobas, con partenza da piazza Santa Maria Novella alle 14:30, che procederà regolarmente e con preavviso.

