Mercato di Santa Croce in centro? Balsanti: "Ci stiamo lavorando"

Dopo che Confcommercio ha sollevato la questione, torna d'attualità il tema del mercato a Santa Croce. Spostato in piazza Romero gli anni scorsi, potrebbe tornare al luogo originario, il centro storico e dunque piazza Matteotti.

Così l'assessore al commercio Simone Balsanti. “Uno degli obiettivi di questa amministrazione è lo spostamento del mercato rispetto all'attuale ubicazione. Ci stiamo muovendo insieme ai funzionari con l'obiettivo di trovare la migliore soluzione possibile. Le valutazioni svolte fino a ora, non ci permettono per il momento di arrivare a una soluzione definitiva, però ci impegniamo a una interlocuzione costante con tutti i soggetti coinvolti nella concertazione, allo scopo di trovare con l'ausilio dei funzionari, una soluzione quanto più possibile soddisfacente per le parti. Gli incontri proseguiranno fin dalla prossima settimana, dove il confronto sarà portato avanti nell'ottica di arrivare ad una soluzione nel più breve tempo possibile”.

