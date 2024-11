Pontedera Cosplay, tutto pronto per la quarta edizione

Sabato 16 novembre, dalle 16 alle 20, torna il Pontedera Cosplay per le vie del centro città! L'evento, rimandato lo scorso ottobre causa maltempo, sbarca in Corso Matteotti e nelle piazze limitrofe questo weekend con la quarta edizione. Tante le sorprese in programma: combattimenti con spade laser, lezioni di magia, caccia al tesoro, shooting fotografici e molto altro (Qui il programma).

Non mancheranno ovviamente cosplayer, stand a tema e laboratori per tutte le età. "Ringraziamo l’amministrazione Comunale di Pontedera e la Camera di Commercio Toscana Nord – Ovest per aver contribuito alla manifestazione insieme all’azienda Edison di Pontedera", dichiarano la presidente di Confesercenti Pontedera Valentina Aurilio e il responsabile d’area Claudio Del Sarto.

"Crediamo che questo evento sia molto importante per il tessuto commerciale della città e per l’animazione che può offrire a tutti i cittadini e cosplayers che decideranno di passeggiare per le nostre vie cittadine, per godersi un evento unico in Valdera".

