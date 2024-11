Quattro rapine la notte di Capodanno a Pisa: sono stati due minorenni

La notte di Capodanno in centro a Pisa hanno commesso quattro rapine a danno di giovanissimi. Dopo quasi un anno di indagini i carabinieri di Pontedera e Pisa hanno identificato due giovani di 17 e 15 anni come responsabili dei quattro episodi. I due minori sono stati collocati in due diverse comunità.

Tra il 31 dicembre 2023 e il 1 gennaio 2024 i due hanno commesso in sequenza quattro rapine con le medesime modalità. Hanno percorso il centro, tra Lungarno Mediceo e il Ponte di Mezzo e poi anche piazza Dante Alighieri. In un caso hanno utilizzato la minaccia di più gravi lesioni, in un’altra circostanza uno dei due ha utilizzato una bottiglia rotta per ottenere ciò che voleva. I minorenni, così facendo, sono riusciti a sottrarre alle vittime impaurite dalla violenza prospettata, il telefono cellulare, le sigarette, oppure i soldi che avevano portato con sé per passare la serata con gli amici.

