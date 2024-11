Si accendono i motori per la mezza maratona di San Miniato

Sta per tornare la Mezza Maratona “Giuseppe Cerone” Città di San Miniato, come da tradizione l’otto dicembre. Intanto la macchina organizzativa della XIII edizione si è già messa in moto per portare quel giorno sulle strade della nostra città centinaia di podisti provenienti da tutta Italia, con la prestigiosa aggiunta di alcuni campioni che vengono dall’estero.

La mezza maratona – da 21 chilometri e 97 metri - è ormai una realtà consolidata ma non per questo gli organizzatori si sono seduti sugli allori: anche quest’anno, infatti, sono previste alcune novità al programma della manifestazione, come l’aggiunta della gara da 10 km competitiva, con un passaggio lungo il percorso della Via Francigena.

il percorso sarà interamente pianeggiante e la partenza come sempre sarà prevista alle 9: a dare il fatidico colpo di pistola in aria sarà il presidente della Regione Eugenio Giani dall’area della partenza, situata in via Pestalozzi (nei pressi della Casa Culturale di San Miniato Basso).

Ma non finisce qui, perché la manifestazione sarà valida anche per la terza volta come”Campionato toscano amministratori”: per cui al via ci sarà il sindaco padrone di casa Simone Giglioli, che si contenderà questo particolare traguardo con altri colleghi amministratori toscani.

E poi – sempre nel programma della giornata – ci sarà l’ottava “Marcia del tartufo”, visto che a San Miniato siamo in piena stagione della pepita bianca della cucina. Questa marcia ludico-motoria proporrà tre percorsi non competitivi da 3, 7 e 10 chilometri e ricadrà negli eventi del Comitato Podistico Pisano, a cui fanno riferimento tantissimi appassionati del settore. E per finire anche una “Mini Run” riservata a tutte le categorie giovanili: una competizione sicuramente porterà tante famiglie a fare della sana attività fisica.

Ci sarà infine spazio per uno sfizio culinario, visto che alla fine i tartufai di San Miniato offriranno a tutti il risotto al tartufo, che da tradizione verrà cucinato dallo chef-podista Marco Nebbiai.

Insomma, il programma è molto ricco e i presupposti per una giornata di sport e divertimento ci sono tutti. La Mezza Maratona è dedicata alla memoria di Giuseppe Cerone, podista venuto a mancare nel 2012. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Sport e Solidarietà San Miniato, in collaborazione con A.S.D Atletica La Rocca,, Uisp, Comune di San Miniato e San Miniato Promozione. Le aziende della zona partecipano “come sempre”alle ricche premiazioni dei gruppi e degli atleti migliori. Per info 3466941868. Iscrizioni su www.endu.it e www.mezzamaratonasanminiato.it.

Notizie correlate