Si cercano autisti scuolabus ed educatori nido per sostituzioni brevi a Certaldo

Il Comune di Certaldo cerca, per l’anno scolastico in corso, due figure professionali per assunzioni cosiddette “brevi” (inferiori a 45 giorni) che si rendano indispensabili per specifiche, imprevedibili ed urgenti esigenze del servizio.

Si cercano profili di “Operatore esperto tecnico e autista scuolabus” (area degli Operatori Esperti – C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali) per sostituzioni per gli autisti di scuolabus del Comune di Certaldo e profili di “Funzionario educatore e insegnante” (area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali) per l’Asilo Nido comunale.

In entrambi i casi non verrà formulata alcuna graduatoria di merito, ma solo creato un elenco formato dall’Ufficio Personale, in base all’ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni pervenute. L’elenco di cui al punto precedente sarà gestito direttamente dall’Ufficio Personale, che ha la

competenza esclusiva per l’effettuazione delle verifiche e per la costituzione e/o risoluzione dei relativi rapporti di lavoro.

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Comune di Certaldo, Settore Servizi Trasversali, Piazza Boccaccio n.13 - 50052 Certaldo (FI) e potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Certaldo, o inviata tramite raccomandata A.R. o attraverso un indirizzo di PEC se intestato al candidato all’indirizzo: comune.certaldo@postacert.toscana.it

Bando completo sul sito www.comune.certaldo.fi.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

