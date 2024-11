Toscana Energia sul territorio: il neo Presidente Fabio Giorgetti incontra i Comuni

Una programmazione di incontri, a partire dal mese di novembre, porterà il nuovo Presidente di Toscana Energia, Fabio Giorgetti, negli oltre 100 comuni in cui la Società gestisce la rete di distribuzione gas.

Oggi si è tenuto il primo incontro presso il Comune di Pistoia con il Sindaco Alessandro Tomasi.

È un’iniziativa che riconferma la volontà di mantenere un forte rapporto con il territorio in cui Toscana Energia opera creando nuove relazioni e rafforzando quelle esistenti con le Amministrazioni e le comunità servite.

“Dopo la mia nomina - afferma il Presidente Fabio Giorgetti - questo è per me il primo momento di conoscenza e confronto diretto con le Pubbliche Amministrazioni del territorio di riferimento della Società. Lo stretto legame con il territorio ha sempre contraddistinto Toscana Energia realtà che, grazie all’importante percorso di innovazione e digitalizzazione, garantire crescenti benefici in termini di sicurezza ed efficienza del servizio all’intera comunità. La recente inaugurazione del Centro di Comando e Controllo degli impianti e delle Reti nella sede di Firenze è la dimostrazione più concreta. Una infrastruttura basata su una complessa architettura tecnologica che permette di monitorare e gestire da remoto i 74.000 chilometri del network di distribuzione del gas del Gruppo, compresi gli 8.000 chilometri di reti di Toscana Energia. Attività di monitoraggio, raccolta e analisi dei dati di esercizio consentono di perfezionare i programmi di manutenzione predittiva, di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza, flessibilità del servizio e tempestività di intervento, diretto e da remoto, 24 ore su 24.”

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

Notizie correlate