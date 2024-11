Un 16enne danneggia una vetrina in piazza Matteotti, vietato due anni accesso al locale

I Carabinieri di Lido di Camaiore hanno valutato la condotta di un 16enne responsabile del danneggiamento di una vetrina in piazza Matteotti, zona centrale e frequentata da turisti, rappresentando un rischio per la sicurezza pubblica. Su proposta dei Carabinieri, il Questore ha vietato al giovane per due anni l’accesso al locale danneggiato e a tutti gli esercizi pubblici della piazza, oltre al divieto di stazionare nella zona, come misura contro la “movida violenta”. Inoltre, otto persone con precedenti penali o coinvolte in reati, fermate durante controlli estivi, sono state allontanate dal comune di Camaiore per periodi da uno a quattro anni, a tutela della sicurezza pubblica.

